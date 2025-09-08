Calciomercato Milan, Leao da partente a uomo simbolo. Giunta l'ora della rinascita rossonera? - Calcio News 24

Calciomercato Milan: Leao resta il perno del progetto, ma le sirene non mancano

Il calciomercato Milan è sempre al centro dell’attenzione, tra voci, trattative e strategie a lungo termine. Anche se la sessione estiva si è appena conclusa, la dirigenza rossonera è già al lavoro per proteggere i suoi gioielli, in particolare Rafael Leao, da tempo uomo mercato e simbolo del progetto milanista.

Le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport accendono i riflettori su un possibile interessamento del Bayern Monaco per Leao. Il club tedesco, alla ricerca di un esterno offensivo di livello mondiale, avrebbe valutato l’opzione di formulare un’offerta per l’attaccante portoghese. Tuttavia, per ora, si tratta solo di un’idea mai formalizzata. La risposta del Milan è stata ferma: Leao non è in vendita.

Il nuovo direttore sportivo Igli Tare, in perfetta sintonia con il tecnico Massimiliano Allegri, ha ribadito l’incedibilità dell’ex Lille, considerato il simbolo della nuova era rossonera. La fiducia dell’allenatore è totale, e il club vuole costruire il futuro intorno a Leao, resistendo anche alle offerte più ricche.

Leao simbolo del nuovo Milan

In un calciomercato Milan spesso segnato in passato da dolorose cessioni, la scelta di trattenere Leao manda un messaggio chiaro: si punta alla continuità tecnica e alla crescita del progetto. Il portoghese non è solo un talento cristallino, ma anche una figura chiave dentro e fuori dal campo.

Fofana e le tentazioni arabe

Non solo Leao, però. Anche Youssouf Fofana, arrivato per rafforzare la mediana, è stato al centro di voci insistenti. Alcuni club dell’Arabia Saudita avrebbero sondato il terreno, pronti a offrire cifre importanti per il centrocampista francese. Ma anche in questo caso il Milan ha resistito. La dirigenza ha ritenuto Fofana troppo importante per cederlo, almeno per ora.

Il futuro del Milan passa dalla stabilità

Il lavoro di Tare e Allegri mira a blindare i giocatori chiave. Il prossimo calciomercato Milan, a gennaio o nell’estate 2026, sarà un banco di prova importante. Ma se il club riuscirà a trattenere Leao e i suoi uomini migliori, il futuro potrebbe davvero essere brillante.