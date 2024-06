Calciomercato Milan: c’è la SCELTA tra Lukaku e Zirkzee, decisione PRESA

Le ultime sul possibile nuovo attaccante del Milan, con il ballottaggio tra Lukaku e Zirkzee. Tutti i dettagli

I giornalisti Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti hanno fatto il punto a Sky Calciomercato delle prossime mosse di calciomercato del Milan, in particolare sulla sceltra tra Lukaku e Zirkzee.

MARCHETTI – «Non ci sono stati contatti diretti nella giornata odierna. Il Milan ha bisogno di un attaccante e Lukaku è un’opportunità. I rossoneri vogliono provarci con un prestito ma la telefonato che c’è stata con Conte potrebbe ingolosire Lukaku che però al Napoli ci andrebbe solamente se parte Osimhen. Non c’è solo Lukaku nei pensieri rossoneri».

DI MARZIO – «Il fatto Conte pesa molto e potrebbe essere favorito il Napoli. Il Milan ha pensato a Lukaku ma lavora su più tavoli. Per Zirkzee il Milan continua a pressare molto forte, i contatti sono vivi e si cerca una quadratura per arrivare a un compromesso tra le richieste e le cifre messe sul tavolo. Il Milan è stato anche a Londra per fare un meeting con l’agente dove c’è anche il Chelsea anche se per ora non apre a un prestito per Lukaku. La priorità dell’olandese è quella di rimanere nel campionato italiano. Il Milan prima vuole prendere l’attaccante e poi tutto il resto».