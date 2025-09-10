Calciomercato Milan: Tare sorpreso, quel rossonero avrebbe già firmato un pre-contratto per gennaio! I dettagli

Calciomercato Milan: Tare sorpreso, quel giocatore avrebbe già firmato un pre-contratto per gennaio! Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il portiere francese Mike Maignan, 29 anni, si starebbe preparando a lasciare il Milan al termine della stagione. L’estremo difensore, arrivato in rossonero nel 2021 dal Lille e protagonista di 166 presenze con uno Scudetto e una Supercoppa italiana in bacheca, è considerato uno dei migliori portieri al mondo per reattività e leadership. Nonostante il suo ruolo da capitano e la professionalità dimostrata, l’addio sembra ormai probabile, con il Chelsea in pole position per assicurarselo.

Le indiscrezioni rivelano che un trasferimento a Londra era già vicino la scorsa estate: Maignan aveva raggiunto un accordo personale con i Blues, ma la trattativa si è arenata per la mancata intesa economica tra i club. Sotto la guida del nuovo tecnico rossonero Massimiliano Allegri, 57 anni, il portiere ha continuato a garantire prestazioni di alto livello, ma il rinnovo del contratto — in scadenza a giugno 2026 — è fermo. La rottura sarebbe arrivata dopo che la dirigenza ha modificato i termini di un accordo già definito, irritando il giocatore, che ora valuta di partire a parametro zero nell’estate 2026.

Dal Regno Unito, TBR Football conferma il forte interesse del Chelsea. Il nuovo allenatore Enzo Maresca, 44 anni, avrebbe chiesto espressamente Maignan, rinunciando all’acquisto di altri portieri nell’ultima finestra di mercato. L’obiettivo dei Blues è far firmare al francese un pre-contratto già a gennaio 2026, per averlo gratis dal 1° luglio.

Il Milan, intanto, si muove per il dopo-Maignan. Il direttore sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio, avrebbe individuato in Zion Suzuki, 22 anni, portiere giapponese del Parma nato in New Jersey, il profilo ideale. Valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro, Suzuki è considerato un portiere moderno, abile con i piedi e dotato di ottimi riflessi. La sua giovane età, il costo contenuto e l’elevato potenziale di rivendita si sposano con la nuova strategia rossonera, orientata su talenti emergenti.

L’eventuale addio di Maignan segnerebbe la fine di un ciclo vincente e l’inizio di una nuova era tra i pali del Milan, con Suzuki pronto a raccoglierne l’eredità.