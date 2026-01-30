Connect with us

Milan News

Calciomercato Milan, dalla Francia filtra ottimismo: Mateta può sbarcare in città già questa sera!

Published

2 ore ago

on

By

Mateta Spagna Francia U21

Calciomercato Milan, accelerata decisiva per Mateta: in Francia non hanno dubbi e parlano di arrivo imminente

Il Milan ha deciso di accelerare in modo deciso sul mercato, avvicinandosi a grandi passi a Jean-Philippe Mateta. L’attaccante del Crystal Palace, classe 1997, era da tempo nel mirino della dirigenza rossonera, ma nelle ultime ore la trattativa ha subito un’accelerazione decisiva. Il club è pronto a investire circa 35 milioni di euro, superando la concorrenza del Nottingham Forest.

Parallelamente, la società sta lavorando alla cessione di Nkunku per riequilibrare la rosa e fare spazio al nuovo centravanti. Dalla Francia arrivano conferme importanti: secondo L’Équipe, Mateta potrebbe essere a Milano già in serata, segnale che l’operazione è ormai ai dettagli finali.

Il francese firmerà un contratto di tre anni e mezzo, entrando nel progetto rossonero nel pieno della maturità calcistica. Un innesto pensato per dare fisicità e profondità al reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione.

Fabrizio Romano ha inoltre aggiunto: “Jean‑Philippe Mateta ha raggiunto un accordo sui termini personali con il Milan, sua destinazione preferita.

Il club rossonero ha intensificato i contatti con il Crystal Palace per anticipare l’operazione prevista per l’estate e provare a chiudere già ora, qualora il club inglese concedesse il via libera.

Le trattative sono in corso.”

LEGGO ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero4 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News4 giorni ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×