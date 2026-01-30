Calciomercato Milan, dalla Francia filtra ottimismo: Mateta può sbarcare in città già questa sera!

Calciomercato Milan, accelerata decisiva per Mateta: in Francia non hanno dubbi e parlano di arrivo imminente

Il Milan ha deciso di accelerare in modo deciso sul mercato, avvicinandosi a grandi passi a Jean-Philippe Mateta. L’attaccante del Crystal Palace, classe 1997, era da tempo nel mirino della dirigenza rossonera, ma nelle ultime ore la trattativa ha subito un’accelerazione decisiva. Il club è pronto a investire circa 35 milioni di euro, superando la concorrenza del Nottingham Forest.

Parallelamente, la società sta lavorando alla cessione di Nkunku per riequilibrare la rosa e fare spazio al nuovo centravanti. Dalla Francia arrivano conferme importanti: secondo L’Équipe, Mateta potrebbe essere a Milano già in serata, segnale che l’operazione è ormai ai dettagli finali.

Il francese firmerà un contratto di tre anni e mezzo, entrando nel progetto rossonero nel pieno della maturità calcistica. Un innesto pensato per dare fisicità e profondità al reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione.

Fabrizio Romano ha inoltre aggiunto: “Jean‑Philippe Mateta ha raggiunto un accordo sui termini personali con il Milan, sua destinazione preferita.

Il club rossonero ha intensificato i contatti con il Crystal Palace per anticipare l’operazione prevista per l’estate e provare a chiudere già ora, qualora il club inglese concedesse il via libera.

Le trattative sono in corso.”

