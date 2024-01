Il Milan sogna Zirkzee per l’attacco in estate, ma i rossoneri vogliono muoversi già ora per anticipare la concorrenza: Moncada a Bologna per visionarlo e chiedere informazioni

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoblù per l’attaccante immaginano un prezzo elevato tra 50 e 60 milioni. Per i rossoneri la strada è in salita anche se Furlani, Moncada e D’Ottavio hanno una carta che potrebbe aprire la trattativa e abbassare il prezzo di partenza, ovvero Saelemaekers, in prestito al Bologna che vanta un diritto di riscatto da 12 milioni.