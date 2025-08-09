Calciomercato Milan, Musah cedibile ma c’è una condizione: Furlani e Tare avvisano le squadre interessate! I dettagli

Il futuro di Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002, è uno dei temi più caldi del calciomercato Milan. Dinamico, resistente e abile sia in fase di interdizione che di costruzione, Musah ha conquistato l’attenzione di diversi club europei. Nonostante le voci di un possibile addio, il nuovo tecnico rossonero Massimiliano Allegri — noto per la sua attenzione all’equilibrio tattico — ha manifestato la volontà di trattenere il giocatore, considerandolo fondamentale per il centrocampo della prossima stagione.

Musah, ex Valencia e protagonista anche con la nazionale USA, rappresenta un profilo moderno e versatile, capace di adattarsi a diversi moduli. La sua capacità di coprire ampie zone del campo e di recuperare palloni lo rende prezioso in un calcio sempre più fisico e veloce. Allegri lo vede come un perno per garantire intensità e copertura nella mediana milanista.

Napoli e Nottingham Forest osservano Musah

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, Napoli e Nottingham Forest stanno monitorando con attenzione la situazione del centrocampista. Il club partenopeo, alla ricerca di rinforzi dopo stagioni altalenanti, e la squadra inglese, forte della potenza economica della Premier League, potrebbero presentare offerte significative per assicurarsi le prestazioni del giovane talento.

Strategia Milan: valutazioni e soglia di cessione

Il Milan, ora sotto la direzione sportiva di Igli Tare — dirigente esperto e abile negoziatore — dovrà gestire con attenzione le eventuali proposte. La cifra chiave sembra essere 25 milioni di euro: un’offerta superiore potrebbe mettere in discussione la volontà di Allegri, aprendo a scenari di cessione. Tuttavia, il club non intende svendere i propri talenti, consapevole dell’importanza di bilanciare ambizioni sportive e sostenibilità economica.

Impatto tattico e prospettive

La permanenza di Musah garantirebbe al Milan un centrocampista capace di dare equilibrio e intensità. La sua partenza, invece, aprirebbe una lacuna difficile da colmare, aggiungendo pressione sul lavoro di Tare e Allegri nella costruzione della rosa. Il futuro di Musah resta incerto, ma sarà decisivo per il progetto tecnico rossonero.