Calciomercato Milan, SALTA il colpo in difesa: è arrivato il comunicato UFFICIALE

Llian Brassier è un nuovo giocatore del Marsiglia. L’obiettivo di Milan e Bologna sceglie di restare in Ligue 1

Llian Brassier non vestirà la maglia del Milan. Il difensore 24enne, obiettivo rossonero ma anche del Bologna, giocherà nel Marsiglia. La squadra di Roberto De Zerbi ha presentato il giocatore ex Brest con un comunicato ufficiale.

COMUNICATO – «L’Olympique de Marsiglia è lieta di annunciare l’acquisto di Lilian Brassier dallo Stade Brestois. Il 24enne difensore centrale ha firmato un prestito con il club con opzione di riscatto dopo l’esito positivo della visita medica. Formatosi allo Stade Rennais, Lilian Brassier ha esordito professionalmente in Ligue 2 nel 2019-2020, poi ceduto in prestito al Valenciennes FC, club con cui ha giocato 27 partite. Notato dallo Stade Brestois 29, è arrivato la stagione successiva al Finistère dove ha fatto apprezzare, fin dai suoi primi passi in Ligue 1, il suo impatto nei duelli e il suo gioco di testa».