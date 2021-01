Calciomercato Milan, per l’estate si seguono due profili interessanti

Per la prossima stagione il Milan starebbero due profili interessanti: Otavio del Porto e Thauvin del Marsiglia

Il calciomercato del Milan si sta per concludere, almeno per quanto riguarda questa sessione invernale: dopo Mandzukic e Meité, è pronto a chiudere anche per Tomori e starebbe trattando Junior Firpo del Barcellona.

Stando a quanto riferisce Sky Sport, per l’estate si starebbero seguendo due profili di ottima qualità, entrambi si libererebbero a parametro zero: Otavio del Porto e Thauvin del Marsiglia.