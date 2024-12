Calciomercato Milan, rinnovo in salita per Theo Hernandez

Ci sono novità tutt’altro che positive per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez al Milan

Il giornalista Luca Bianchin ha parlato a La Gazzetta dello Sport della situazione calciomercato Milan per quanto riguarda il prolungamento del contratto di Theo Hernandez:

PAROLE – «Sicuramente Theo non è particolarmente a suo agio in questo Milan. Le sue persone di riferimento sono sempre state: Brahim, Paolo Maldini, Castillejo. E non c’è più nessuno dei 3. Quindi è chiaro che deve un po’ reinventarsi, e non sono sicuro che lo faccia. Theo è uno dei pezzi pregiati sul mercato, secondo me se c’è un momento in cui un’offerta può essere interessante per tutti è questo. Contratto 2026, con 2 anni di contratto generalmente o rinnovi o vendi. Può essere nell’interesse di tutti la prossima estate cambiare».