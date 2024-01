Il Milan è pronto a chiudere per il primo colpo in entrata di questo calciomercato invernale: si tratta di Terracciano dell’Hellas Verona

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, infatti, il difensore gialloblù ha scelto il Milan ed è sempre più vicino a trasferirsi in rossonero. Previsti nuovi contatti in giornata per gli accordi definitivi. Decisivo il rialzo del club milanese da 5 milioni a 5,5 di base fissa.