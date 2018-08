Calciomercato Milan, blitz di Leonardo per Samu Castillejo: sul piatto 18 milioni di euro più il cartellino di Carlos Bacca, no del Villarreal

Chiusa la trattativa per Tiemouè Bakayoko, con il centrocampista franco-ivoriano in arrivo dal Chelsea, il Milan è ora al lavoro per completare l’attacco di mister Gennaro Gattuso. Il direttore tecnico Leonardo monitora diversi profili, ma nelle ultime ore ha tentato il blitz per Samu Castillejo: secondo quanto riporta Sky Sport, i rossoneri hanno presentato un’offerta al Villarreal per il gioiellino spagnolo.

18 milioni di euro più il cartellino di Carlos Bacca per il prestito con obbligo di riscatto del numero 10: un tentativo concreto che però non ha soddisfatto le richieste del Sottomarino Giallo, che ha rispedito la proposta al mittente. Il club di Liga continua a chiedere 25 milioni di euro, senza l’inserimento del centravanti colombiano: attesi aggiornamenti nei prossimi giorni…