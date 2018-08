Bakayoko al Milan: ci siamo! Lunedì lo scambio dei documenti?

Milan: chiusura ad un passo per Bakayoko dal Chelsea. Il centrocampista francese dovrebbe arrivare con la formula del prestito, sono da limare solo le cifre di riscatto ed ingaggio

Probabilmente questione di ore, forse già domani la chiusura: non manca più molto secondo i media esteri – in particolar modo francesi – affinché Tiemoué Bakayoko vesta la maglia del Milan. La trattativa va avanti incessante ormai da giorni ed anche oggi – domenica – il direttore sportivo rossonero Leonardo dovrebbe essere al lavoro per regalare a Gennaro Gattuso il centrocampista muscolare, con doti offensive, richiesto. L’affare sarebbe ormai in rotta d’arrivo: il Chelsea – che ieri ha lasciato il ragazzo in tribuna per la prima di campionato contro l’Huddersfield – avrebbe dato il proprio assenso alla cessione del francese ex Monaco, arrivato appena un anno fa per 40 milioni di euro, ma sarebbero ancora da limare le eventuali cifre dell’accordo tra le due società.

In particolar modo il Milan dovrà fare bene attenzione a rispettare i paletti del Fair Play Finanziario: impossibile spendere oggi per il giocatore, che dunque dovrebbe arrivare a Milano con la formula del prestito (forse oneroso) e diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro (Leonardo vorrebbe spenderne non più di 35, ma possibile alla fine che il Chelsea abbia la meglio). Anche l’ingaggio da oltre 5 milioni di euro netti del giocatore potrebbe essere un piccolo ostacolo per i rossoneri, che chiederebbero almeno un contributo da parte del club inglese o un sacrificio al giocatore. Nessuna distanza insormontabile comunque: già domani – secondo molti – alla riapertura degli uffici del Milan potrebbe partire lo scambio di documentazione per chiudere la trattativa.