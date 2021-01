Calciomercato Milan, sorpasso del Lipsia per Simakan

Calciomercato Milan: il Lipsia avrebbe sorpassato i rossoneri nella corsa a Simakan

Simakan sembrava a un passo dal Milan, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato il sorpasso del Lipsia. Come riporta questa mattina Tuttosport, i rossoneri avrebbero offerto 15 milioni di euro più 3 di bonus per un totale di 18 milioni di euro.

LIPSIA – Sul tavolo gli stessi soldi da parte del Lipsia che vorrebbe trovare l’erede di Upamecano, per dirla esattamente come il quotidiano. Vantaggio? Il club lascerebbe il giocatore a Strasburgo fino a fine stagione, mentre il Milan ne avrebbe bisogno fin da subito per i motivi che tutti conosciamo.