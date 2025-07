Calciomercato Milan: via Sportiello, chi arriva al suo posto. C’è già accordo per il nuovo portiere che sarà il vice di Maignan

Un intreccio di mercato sull’asse Milano-Bergamo è pronto a ridefinire le gerarchie tra i pali di Milan e Atalanta. Al centro delle trattative ci sono due portieri esperti, Marco Sportiello e Pietro Terracciano, protagonisti di un’operazione che legherà a doppio filo i destini dei due club lombardi. La fumata bianca per un trasferimento, infatti, dipende dalla conclusione dell’altro.

Il Milan ha individuato in Pietro Terracciano il profilo ideale per il ruolo di nuovo vice-Maignan. Il club rossonero ha agito con decisione, raggiungendo un accordo di massima con l’attuale portiere della Fiorentina. Sul tavolo c’è un contratto biennale, un’intesa già pronta per essere siglata e depositata. Terracciano, reduce da stagioni importanti in viola, è pronto a portare la sua esperienza a Milanello, ma il suo arrivo è vincolato a un’uscita.

Parallelamente, l’Atalanta lavora con insistenza per un ritorno a casa: quello di Marco Sportiello. Il portiere, cresciuto proprio nel settore giovanile della Dea, è l’obiettivo primario del club nerazzurro per rinforzare il proprio reparto. I contatti con il Milan sono in corso e ben avviati per sbloccare l’operazione che riporterebbe Sportiello a Bergamo, dove ha già vissuto le tappe più significative della sua carriera.

Qui si chiude il cerchio: il via libera definitivo per il passaggio di Terracciano al Milan arriverà soltanto nel momento in cui l’Atalanta e i rossoneri avranno formalizzato l’accordo per Sportiello. Si tratta di un classico domino di mercato, un incastro che le due dirigenze stanno definendo nei dettagli. Le prossime ore saranno decisive per completare lo scambio di portieri, con Terracciano in attesa a Firenze e Sportiello pronto a rifare le valigie, destinazione Bergamo.