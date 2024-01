Calciomercato Milan, UFFICIALE l’accordo per l’addio di Krunic

Il Fenerbahce ha ufficializzato di aver raggiunto un accordo con il Milan per l’acquisto di Rade Krunic. I dettagli

Il Fenerbahce, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Milan per Rade Krunic.

COMUNICATO – «Informazioni sul trasferimento: il nostro club, che continua a lavorare per rafforzare la nostra squadra di calcio professionistico durante la sessione di calciomercato di gennaio ha raggiunto un accordo di massima con il centrocampista Rade Krunic e il suo club, l’AC Milan. Il calciatore arriverà oggi a Istanbul per controlli medici e ulteriori trattative. Lo presenteremo in seguito al pubblico.».