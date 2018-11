Van de Beek nel mirino del Milan: possibile trattativa già a gennaio per il centrocampista dell’Ajax

Dopo l’infortunio di Lucas Biglia e quello ancora più grave di Giacomo Bonaventura il Milan sta vagliano diverse possibilità per migliorare già da gennaio il suo centrocampo. Secondo quanto detto da SkySport per Leonardo la soluzione sarebbe Donny Van de Beek, centrocampista dell’Ajax versatile anche nel ruolo di difensore centrale. Il club rossonero, però, non è l’unico a volere il centrocampista infatti anche la Roma ha manifestato il suo interesse per Van de Beek. Con un costo di 25 milioni di euro le operazioni per l’acquisto del 21enne si prospettano complicate.