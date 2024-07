Denis Vasquez ritorna al Milan dal prestito dell’Ascoli, ma ripartirà subito: ecco la sua nuova destinazione

Il calciomercato Milan opera anche in uscita. Denis Vasquez, reduce dall’anno in prestito all’Ascoli, è pronto ad una nuova avventura. Questa volta l’estremo difensore giocherà in Serie A al Torino secondo quanto detto da Gianluca Di Marzio.

PAROLE – «Il Torino ha ormai preso il portiere ex Milan, Devis Vasquez».