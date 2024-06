Calciomercato Milan, una BIG EUROPEA forte su Zaniolo. Ecco il punto sulla TRATTATIVA

Calciomercato Milan, la mossa su Zaniolo può sorprendere: il Villarreal prova ad accelerare per il talento italiano

Come riportato da Fabrizio Romano, potrebbe sfumare per il calciomercato Milan la pista che porta a Nicolò Zaniolo, esterno del Galatasaray nell’ultima stagione in prestito all’Aston Villa.

Il Villarreal, club spagnolo, avrebbe intensificato i contatti con il club turco per portare in Spagna il talento italiano: i prossimi giorni saranno decisivi ma Zaniolo può ripartire dalla Liga per cercare la definitiva consacrazione della carriera.