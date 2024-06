Calciomercato Milan (Di Marzio), se non arriva Zirkzee pronti due piani B: ecco i nomi

Calciomercato Milan: l’obiettivo dei rossoneri per l’attacco rimane Zirkzee, ma intanto i rossoneri preparano il piano B

L’obiettivo del calciomercato del Milan in attacco è Zirkzee. I rossoneri stanno spingendo per arrivare all’attaccante olandese, ma nel caso non arrivi è pronta l’alternativa. Gianluca Di Marzio a Sky ha fatto il punto a riguardo:

LE PAROLE – «La dirigenza rossonera tiene aperte anche le piste alternative. Secondo l’emittente satellitare, in particolare, in casa Diavolo si guarda a Artem Dovbyk del Girona e Armando Broja del Chelsea come piani B rispetto all’idea principale che porta appunto invece a Zirkzee».

