Calciomercato Monza, colpo internazionale in difesa: piace Mingueza, occhio a Marlon

Calciomercato Monza: Galliani cerca il colpo di calibro internazionale in difesa. Piace Mingueza del Barcellona, ma occhio anche Marlon

Il Monza non si vuole fermare e dopo i colpi Ranocchia, Cragno, Sensi, Carboni e Pessina è a caccia dell’acquisto di calibro internazionale in difesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club brianzolo avrebbe messo gli occhi su Mingueza del Barcellona che nelle ultime due stagioni a totalizzato una cinquantina di presenza in Liga.

Il preferito del Monza per la difesa sarebbe però Marlon, ex Sassuolo ora in forza allo Shakhtar Donetsk. Se non si dovesse riuscire a chiudere per il brasiliano o il centrale blaugrana, i biancorossi potrebbero virare su Samir del Watford.