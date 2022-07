Calciomercato Monza: sondaggio di Galliani per Cavani. I brianzoli cercano il colpo ad effetto per l’attacco

Non sono Icardi e Dybala, secondo Sky Sport il Monza avrebbe contattato anche Edinson Cavani come possibile colpo ad effetto per l’attacco.

Ci sono già stati contatti fra Galliani e gli intermediari dell’attaccante. Adesso c’è da capire se il giocatore svincolato valuterà concretamente questa proposta. Piste più concrete portano invece a Pinamonti e Petagna.