Calciomercato Napoli, c’è l’ACCORDO con il Torino per Buongiorno: ecco cosa manca per l’UFFICIALITÀ

Napoli e Torino hanno trovato l’accordo per il costo del trasferimento di Alessandro Buongiorno in Campania

Il calciomercato Napoli è sempre più vicino ad accogliere Alessandro Buongiorno. Secondo Gianluca Di Marzio è stato trovato l’accordo sulla base di 35 milioni più altri 5 di bonus per il trasferimento.

Ora si lavorerà per definire l’ingaggio del calciatore prima della fumata bianca che darà il via al passaggio del difensore in azzurro.