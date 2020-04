Calciomercato Napoli, agente Allan: «Rifiutata offerta importante del PSG»

Le dichiarazioni di Claudio Vagheggi, agente di mercato e collaboratore dell’entourage di Allan, sul futuro del verdeoro a Napoli

Interpellato da Radio Marte, Claudio Vagheggi, agente e membro dell’entourage di Allan, ha parlato del futuro del centrocampista del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.

«Bisogna parlare con il suo agente brasiliano. Li ho sentiti quando il ragazzo ha avuto dei problemi, ora è tutto rientrato. Normale che quando un giocatore inizia a dover rifiutare cifre importanti e offerte da club come il PSG poi appena c’è un’incomprensione si sbotta tutti quanti. Chiaramente sia lui che il club pensano a una soluzione per dare serenità a tutti. Non so a che punto sia adesso la situazione tra lui e il Napoli, da due mesi non sento nessuno, ma sono sicuro che sapranno come gestirla. Il ragazzo è un grande professionista».