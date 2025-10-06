Calciomercato Napoli, spunta il retroscena: Anguissa tra Arabia e Sunderland, ma Conte ha detto no

Calciomercato Napoli: Anguissa nel mirino di Arabia e Sunderland, ma Conte lo considera incedibile

Durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunese classe 1995 e pilastro del centrocampo del Napoli, è stato al centro di numerose voci e trattative. Nonostante l’interesse concreto di club stranieri, il giocatore è rimasto in azzurro grazie alla ferma volontà del nuovo allenatore Antonio Conte, tecnico salentino noto per il suo approccio tattico rigoroso e per la capacità di valorizzare i centrocampisti fisici e dinamici.

Le offerte dall’estero

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, due sono state le piste più calde per Anguissa.

Arabia Saudita : diversi club della Saudi Pro League avevano sondato il terreno tra maggio e giugno, pronti a mettere sul piatto un ingaggio importante per convincere il centrocampista a lasciare la Serie A.

: diversi club della Saudi Pro League avevano sondato il terreno tra maggio e giugno, pronti a mettere sul piatto un ingaggio importante per convincere il centrocampista a lasciare la Serie A. Sunderland: il club inglese, recentemente tornato in Premier League, ha presentato un progetto ambizioso e ricco di investimenti. Nonostante non partecipi alle coppe europee, la società britannica ha cercato di attrarre giocatori di livello internazionale, arrivando persino a convincere Granit Xhaka, ex centrocampista dell’Arsenal e protagonista al Bayer Leverkusen, a sposare la causa biancorossa.

La scelta del Napoli e il ruolo di Conte

Il Napoli, campione d’Italia nella stagione 2024/25, ha deciso di blindare Anguissa, considerato un elemento imprescindibile per equilibrio e fisicità. La sua capacità di recuperare palloni, unita alla progressione palla al piede, lo rendono un profilo unico nel panorama europeo.

Determinante è stato il parere di Antonio Conte, che ha espresso con decisione la volontà di trattenere il giocatore. L’allenatore ha fatto capire alla dirigenza che Anguissa sarebbe stato centrale nel suo progetto tecnico, influenzando così in maniera decisiva le strategie di mercato del club.

Il retroscena conferma quanto Anguissa sia ormai un punto fermo del Napoli. Nonostante le sirene estere e le offerte economicamente allettanti, la società partenopea ha scelto di puntare sulla continuità, affidandosi al giudizio di Conte e alla professionalità del centrocampista camerunese. Una decisione che rafforza l’identità della squadra e che potrebbe rivelarsi fondamentale per affrontare al meglio le sfide della nuova stagione di Serie A.