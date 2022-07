Calciomercato Napoli: apprensione per la situazione di Fabian Ruiz. Lo spagnolo in scadenza nel 2023

Oltre a Koulibaly, anche la situazione di Fabian Ruiz tiene in apprensione il Napoli.

Il centrocampista spagnolo, come il difensore, ha il contratto in scadenza nel 2023 e al momento non sembra intenzionato a rinnovare. Per il Corriere dello Sport, a questo punto, se non arriveranno offerte congrue potrebbe vivere lo stesso destino capitato a Milik.