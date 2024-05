Calciomercato Napoli, arriva la SMENTITA su Osimhen

Fabrizio Romano ha parlato degli aggiornamenti sulla situazione Victor Osimhen in casa Napoli, facendo chiarezza

Victor Osimhen ha praticamente salutato Napoli nel momento in cui ha rinnovato. Infatti, il prolungamento contrattuale fatto da De Laurentiis era per evitare di perdere il guadagno sulla cessione.

Con l’arrivo quasi sicuro di Conte, era rimbalzata l’idea di uno scambio tra Napoli e Chelsea con il nigeriano a Londra e Lukaku in Campania. Fabrizio Romano al momento fa chiarezza e spiega come al momento le due società non stanno contrattando, anzi, i Blues spererebbero di guadagnare i 38 milioni di clausola di Lukaku.