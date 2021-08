Calciomercato Napoli, anche gli azzurri si iscrivono alla corsa per Pjanic

Calciomercato Napoli, il club partenopeo sulle tracce di Miralem Pjanic, seguito anche da altri club italiani: il punto

Non convocato da Koeman per queste prime partite ufficiali del Barcellona, Miralem Pjanic è pronto a far ritorno in Italia. Il centrocampista bosniaco è molto ambito dalle squadre di Serie A, con la Juve accostata a lui da ormai diverse settimane, così come Inter, Roma e Fiorentina.

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport anche il Napoli, su indicazione di Luciano Spalletti, si sarebbe iscritto alla corsa per il giocatore. Se il club blaugrana dovesse contribuire pagandogli una parte dei 6,5 milioni netti percepiti, le possibilità di rivedere Pjanic alla corte del tecnico di Certaldo non sarebbero poche.