Calciomercato Napoli: ADL tra Berardi e Bernardeschi come nuovo Insigne. Le ultime sui movimenti in casa azzurra

Secondo il Corriere dello Sport il Napoli starebbe pensando di acquistare un altro esterno offensivo oltre a Kvaratskhelia per sopperire alla partenza di Insigne.

Piace Berardi, è il profilo ideale per caratteristiche e numeri (15 gol e 17 assist in campionato), potrebbe lasciare il Sassuolo e sarebbe felice di giocare per la prima volta in Champions League. Può diventare un’opportunità Bernardeschi che si svincolerà dalla Juventus.