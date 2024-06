Calciomercato Napoli, nuovi CONTATTI per Buongiorno: Conte SPINGE per il difensoree, la situazione

Le ultime sull’interesse del Napoli per Alessandro Buongiorno, difensore centrale di proprietà del Torino. I dettagli

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, negli ultimi giorni c’è stato un nuovo contatto per Alessandro Buongiorno al Napoli. Il difensore e capitano del Torino piace infatti molto ad Antonio Conte, che lo vorrebbe per modellare la propria difesa.

Il Napoli valuta di presentare una proposta ufficiale nelle prossime settimane avvicinandosi alle richieste del Torino, ma non sono previste accelerate definitive prima degli Europei. Su Buongiorno c’è l’interesse anche di altri club in Serie A e in Premier Lague.