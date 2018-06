Calciomercato Napoli, capitolo terzini: ecco Hakimi e Lainer

Calciomercato Napoli, capitolo terzini: via Maggio, rumors sulla partenza di Hysaj. Ecco i nomi individuati dal direttore sportivo Giuntoli per la fascia destra

Calciomercato Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti inizia a prendere forma. La squadra è fatta già per trequarti, tuttavia serviranno diversi puntelli in altri settori della rosa, ad esempio per quel che concerne gli slot dei terzini destri di difesa. La mancata riconferma di Cristian Maggio, che andrà via in scadenza di contratto, e i rumors relativi alle voci su Hysaj, trovano sponda sulla presunta offerta da 18 milioni di euro offerti dal Napoli per Matteo Darmian dal Manchester United. Ma non solo: secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino due terzini d’assalto.

Il Napoli farà un tentativo sul giovane 19enne del Real Madrid, Achraf Hakimi, nazionale del Marocco, che in questa stagione ha messo insieme 17 presenze e due reti, mentre era in panchina durante la finale di Champions League vinta contro il Liverpool. Non è il solo nome ‘giovane’ che piace al Napoli, visto che sotto osservazione c’è anche il 25enne Stefan Lainer, nazionale austriaco di proprietà del Salisburgo. Il suo cartellino si attesta sul valore di 10 milioni di euro. Resta sempre in auge anche l’ipotesi di un ritorno in Italia per Sime Vrsaljko, 26enne croato dell’Atletico Madrid.