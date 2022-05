Calciomercato Napoli: De Laurentiis pronto a incontrare Koulibaly. Le ultime sul futuro del senegalese

Sono ore che potrebbero risultare decisive in casa Napoli per quanto riguarda il prolungamento del contratto di Koulibaly. Come riportato da Rai Sport, Aurelio De Laurentiis è pronto a scendere in campo per provare a trovare un accordo per il rinnovo del senegalese.

Koulibaly, che piace alle big italiane ed europee, è finito soprattutto nel mirino del PSG, pronto ad approfittarne in caso di mancato accordo con il Napoli. Il presidente dei partenopei si sarebbe detto pronto a rifiutare le avances per il difensore.