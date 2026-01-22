Calciomercato Napoli, caccia aperta agli esterni: Maldini resta il primo nome, ma nel mirino ci sono due nomi clamorosi

Calciomercato non solo Maldini per il dopo Neres: Boga e Sancho entrano nella lista dei possibili rinforzi

Il Napoli si muove con decisione sul mercato degli esterni dopo il grave infortunio di David Neres, che ha costretto la dirigenza ad accelerare le valutazioni in vista delle prossime settimane. La priorità è rinforzare entrambe le corsie offensive, motivo per cui il club sta scandagliando più profili in grado di garantire qualità immediata e profondità alla rosa.

Tra i nomi più concreti resta quello di Daniel Maldini, già seguito da tempo e considerato un’opzione ideale per la fascia sinistra. Accanto a lui continua a circolare con insistenza anche il profilo di Jeremie Boga, che per caratteristiche tecniche e capacità di saltare l’uomo rappresenterebbe un innesto perfettamente compatibile con il gioco degli azzurri.

Secondo quanto riportato da Di Marzio, il Napoli starebbe inoltre valutando un tentativo per Jadon Sancho. Un’operazione complessa, ma non impossibile, che testimonia l’ambizione del club di trovare almeno due rinforzi di livello per sopperire all’assenza di Neres e mantenere alta la competitività del reparto offensivo.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

