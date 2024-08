Calciomercato Napoli, Folorunsho nel mirino di QUELLA BIG. Tempo di trattare con i partenopei

Calciomercato Napoli, Folorunsho fortemente seguito non solo dalla Lazio, ma anche da quella big italiana. Ecco la situazione attuale

Il giornalista Marco Conterio ha parlato dell’interesse del calciomercato Napoli e di una big fortemente interessata a Michael Folorunsho.

PAROLE – «Il Milan ha sondato il terreno per Michael Folorunsho. Tecnicamente e tatticamente lo vede come un altro Loftus Cheek, può giocare nei due e trequartista. Non è il primo obiettivo (resta Youssouf Fofana) ma intanto sul giocatore del Napoli ci sono anche i rossoneri che hanno sondato per capire costi ed eventuali disponibilità».