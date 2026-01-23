Calciomercato Napoli, azzurri scatenati: via Lang e Lucca, dentro Giovane, ma non finisce qui! I prossimi obiettivi

Calciomercato Napoli, azzurri scatenati: via Lang e Lucca, dentro Giovane, ma non finisce qui! Ecco i prossimi obiettivi per gennaio

Un giovedì di autentici fuochi d’artificio ha acceso il mercato del Napoli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club di Aurelio De Laurentiis ha rotto gli indugi, sbloccando le trattative in entrata grazie a due cessioni pesanti e regalando ad Antonio Conte un rinforzo di prospettiva assoluta. È fatta per Giovane Santana do Nascimento: l’attaccante brasiliano, vera rivelazione della prima parte di stagione con l’Hellas Verona, veste l’azzurro. L’operazione è stata chiusa sulla base di 20 milioni di euro complessivi (bonus inclusi), con il giocatore che ha siglato un contratto fino al 2031 da 1,2 milioni netti a stagione.

Il colpo Giovane: cifre e impatto tattico

Per il tecnico salentino si tratta di un innesto strategico: Giovane è una punta moderna, tecnica e scattante, capace di agire sia in coppia con Rasmus Hojlund sia come suo vice, permettendo di gestire le energie del danese in attesa del pieno recupero di Romelu Lukaku. Essendo un classe 2003, il brasiliano non occuperà posti nella lista Serie A, lasciando margini di manovra al DS Giovanni Manna.

Le uscite: Lucca vola in Premier, Lang al Galatasaray

L’acquisto è stato reso possibile dal contestuale addio degli esuberi. Ieri è stata la giornata dei saluti per Lorenzo Lucca e Noa Lang: svuotati gli armadietti a Castel Volturno, sono partiti con voli privati. Il gigante italiano è volato al Nottingham Forest (prestito oneroso a 1 milione e riscatto fissato a 40), mentre l’olandese è atterrato a Istanbul per firmare con il Galatasaray (prestito a 2 milioni, diritto di riscatto a 30). Operazioni che portano liquidità immediata e risparmio sugli ingaggi.

Obiettivo esterno: le opzioni per la trequarti

Il mercato dei partenopei, però, non è chiuso. Con due slot liberi in lista (uno destinato al reinserimento del fuoriclasse Kevin De Bruyne post-infortunio), il Napoli cerca ora un esterno offensivo per completare la trequarti. Sfumato lo svizzero Dan Ndoye, bloccato in Inghilterra fino a giugno, il casting è aperto. Sul taccuino di Manna ci sono Daniel Maldini e la suggestione Raheem Sterling, con il Chelsea disposto a coprire il 70% dello stipendio. Attenzione anche a Marcos Leonardo dell’Al Hilal, ma la pista più calda porta in Spagna: Abde Ezzalzouli del Betis è il preferito. Il club andaluso fa muro, ma il marocchino spinge per il trasferimento.

LEGGI ANCHE: Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno