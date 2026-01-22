Calciomercato Napoli, svolta per Giovane: raggiunto l’accordo totale con il Verona per il trasferimento

Calciomercato Napoli, accordo trovato con il Verona per Giovane: superata la concorrenza della Lazio, ora si lavora ai dettagli

Il Napoli ha compiuto un passo decisivo sul mercato trovando l’accordo economico con l’Hellas Verona per il trasferimento di Giovane. La trattativa, accelerata nelle ultime ore, è stata favorita dal rapporto solido tra i due club, che ha permesso di superare rapidamente gli ultimi ostacoli. Per gli azzurri si tratta di un’operazione strategica, pensata per rinforzare le corsie esterne con un profilo giovane e già pronto per il salto di qualità. Lo riporta Di Marzio.

La società partenopea ha spinto con decisione per l’esterno brasiliano, superando la concorrenza della Lazio e portandosi in netto vantaggio. Domani è previsto un incontro tra l’agente del giocatore, Giuseppe Riso, e il direttore sportivo Giovanni Manna per definire i dettagli del contratto personale. Con l’intesa tra i club ormai raggiunta, resta solo da formalizzare l’accordo con il calciatore per completare l’operazione.

Il Napoli e il Verona hanno trovato la quadra sulla formula del trasferimento: titolo definitivo con un indennizzo iniziale contenuto e una serie di bonus che porteranno il valore complessivo dell’affare a circa 20 milioni di euro. Un investimento sostenibile, che permette al club azzurro di restare nei limiti economici fissati dopo i prestiti onerosi di Lucca e Lang e il risparmio sui rispettivi ingaggi. Giovane, ora, è pronto a vestire la maglia del Napoli e a diventare un nuovo tassello del progetto tecnico.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

