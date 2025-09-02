Calciomercato Napoli, rivoluzione completata: con Højlund ed Elmas, ora Conte ha una rosa doppia

Calciomercato Napoli, rivoluzione completata: con Højlund ed Elmas, ora Conte ha due titolari per ruolo: l’infortunio di Lukaku ha accelerato i piani

Una rivoluzione completata, una campagna acquisti che trasforma l’emergenza in un’opportunità e consegna ad Antonio Conte un arsenale di opzioni quasi illimitato. Come analizzato oggi da La Gazzetta dello Sport, il mercato del Napoli non è stato solo una risposta all’infortunio di Lukaku, ma una vera e propria dichiarazione di guerra al campionato. Con gli ultimi colpi, Rasmus Højlund ed Elijf Elmas, il DS Manna ha completato un mosaico che ora offre al tecnico due titolari per ruolo, un lusso che poche squadre in Europa possono vantare e che proietta gli azzurri in una nuova, ambiziosa dimensione.

L’ultimo giorno di mercato ha regalato a Conte le due pedine che mancavano per completare la sua rivoluzione. L’arrivo di Højlund, in particolare, è il manifesto di un club che sa reagire alle difficoltà con programmazione e potenza di fuoco. Come scrive la Gazzetta, «il Napoli ha sempre dimostrato di saper trovare le soluzioni giuste, non indietreggia dinnanzi agli investimenti». L’infortunio di Lukaku è stato un colpo durissimo, ma la società ha saputo trasformare un problema in un’occasione, affiancando a Lucca un altro centravanti di caratura internazionale. E quando tornerà il belga, «l’abbondanza farà quasi spavento lì davanti».

Ma la vera forza di questo nuovo Napoli, come sottolinea il quotidiano, risiede nella profondità e nella qualità della rosa. «Due titolari per ruolo, dicevamo. Senza contare Lukaku, ovvio». Dal dualismo in porta tra Meret e Milinković-Savić, alla concorrenza a sinistra tra Gutiérrez, Olivera e Spinazzola, fino a un centrocampo stellare e a un attacco che ora può contare su alternative come Neres e Lang, pronti a spaccare le partite. «Insomma, il Napoli potrà cambiare uomini e moduli, indossare ogni sera un abito diverso senza paura di sbagliare». Conte ha la sua macchina da guerra: ora spetta a lui guidarla verso un bis scudetto che, con una rosa del genere, diventa un obiettivo concreto.