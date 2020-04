Calciomercato Napoli: Immobile o Belotti per il dopo Milik

Il Napoli cerca il sostituto di Milik nella prossima finestra di calciomercato: piacciono Immobile della Lazio e Belotti del Torino

Il Napoli prepara la cessione di Arkadiusz Milik, che non rinnoverà il proprio contratto in scadenza nel 2021, e le prossime mosse da effettuare in attacco durante il calciomercato estivo.

Come rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, i nomi che stuzzicano le fantasie del presidente Aurelio De Laurentiis sono Ciro Immobile, attuale capocannoniere della Serie A con la Lazio, e il capitano del Torino Andrea Belotti.