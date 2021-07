Calciomercato Napoli, Koulibaly può partire: ecco quanto costa

Per gli azzurri Kalidou Koulibaly non è più intoccabile. ADL apre alla cessione: ecco quanto vuole incassare

Il Paris Saint Germain non ha alcuna intenzione di fermarsi sul mercato e, anzi, vuole essere sempre più protagonista. Il club parigino, dopo l’arrivo di Sergio Ramos, è pronto a puntellare nuovamente il reparto difensivo e, per farlo, segue attentamente la situazione di Kalidou Koulibaly.

Il centrale senegalese, per il Napoli, non è più intoccabile come un tempo. Aurelio De Laurentiis, secondo quanto riferito da Il Roma, è pronto a cedere il senegalese per una cifra intorno ai 50 milioni di euro.