Calciomercato Napoli, Koulibaly può partire: sirene dalla Premier League

Napoli pronto a salutare Koulibaly: il difensore centrale senegalese piace in Premier League. Ecco le squadre interessate

Si avvicina il giorno dell’addio tra Kalidou Koulibaly e il Napoli? Nel corso del Q&A di Sky Sports News a cui ha preso parte Gianluca Di Marzio, l’esperto di mercato ha sottolineato quanto sia concreta l’ipotesi di una partenza per il difensore azzurro.

«Potrebbe essere uno degli obiettivi più importanti del Tottenham per l’estate. C’è un ottimo feeling tra i suoi agenti e il presidente degli Spurs. Penso che Koulibaly lascerà il Napoli quest’estate. Solo l’estate scorsa, il Napoli ha ingaggiato Kostas Manolas che è un giocatore simile a Koulibaly e poi hanno ottenuto un altro difensore, Amir Rrahmani dal Verona. Il Napoli ha pensato al futuro senza Koulibaly. Un paio d’anni fa, non sarebbero stati aperti all’idea che Koulibaly se ne andasse. Ma l’anno scorso non è stato il massimo per il Napoli, quindi penso che questo potrebbe essere il momento giusto per partire. Oltre al Tottenham, Carlo Ancelotti lo vuole all’Everton. I suoi agenti hanno contatti molto forti con i club della Premier League. Pertanto, penso che la probabilità che Koulibaly possa arrivare in Premier League sia molto alta».