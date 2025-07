Calciomercato Napoli, non solo Lang e Beukema. Importanti passi avanti, con il Bologna, anche per Ndoye

Calciomercato Napoli, non solo Beukema. Con il Bologna Importanti passi avanti anche per Ndoye

Il Napoli accelera sul mercato e potrebbe chiudere presto un triplo colpo di grande spessore. Dopo essere entrato nella fase conclusiva delle trattative per Noa Lang, esterno offensivo di qualità, e Sam Beukema, difensore centrale olandese, il club partenopeo fa passi avanti importanti anche per l’attaccante svizzero Dan Ndoye.

L’operazione per Ndoye, classe 2000, risulta più complessa rispetto alle altre due per via del costo più elevato richiesto dal Bologna, attuale proprietario del cartellino. Il club emiliano ha fissato un prezzo superiore ai 40 milioni di euro, cifra importante ma che non sembra spaventare la dirigenza napoletana, determinata a portare il giocatore a Napoli.

Secondo quanto riportato da Radio CRC, nella giornata di ieri il Napoli ha fatto un ultimo rilancio decisivo che ha quasi colmato la distanza tra domanda e offerta per il contratto di Ndoye. Ora si attende solo l’intesa definitiva con il calciatore per poter avviare i colloqui finali con il Bologna.

Chi è Dan Ndoye?

Dan Ndoye è un attaccante svizzero di origini senegalesi, nato nel 2000, considerato un prospetto di grande talento. Dotato di rapidità, tecnica e capacità realizzativa, Ndoye ha già mostrato sprazzi di qualità in Serie A e in Ligue 1, con un passato anche nel campionato francese. La sua versatilità nel reparto offensivo lo rende un profilo interessante per il progetto azzurro.

Napoli non molla: mercato in fermento

L’intenzione del Napoli è quella di rinforzare la squadra a disposizione dell’allenatore, puntando su giovani talenti e giocatori con esperienza internazionale. Se le trattative per Lang e Beukema sono in chiusura, la vicenda Ndoye è destinata a entrare presto nel vivo con un’accelerazione decisiva.