Calciomercato Napoli: offerta da 6 milioni a Dybala. Si attende la risposta dell’attaccante argentino

Stando all’indiscrezione riportata dall’edizione online del Corriere della Sera il Napoli avrebbe presentato un’offerta all’entourage di Dybala con stipendio da sei milioni all’anno.

La cifra che sarebbe stata destinata a Koulibaly in caso di rinnovo. Resta da capire la posizione del giocatore e l’eventuale nodo sui diritti di immagine che il Napoli detiene in via esclusiva.