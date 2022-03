Calciomercato Napoli, Pedullà: «Se Osimhen parte, ADL su Scamacca. Per ora solo sondaggi con il Sassuolo. Il nigeriano piace in Premier»

Alfredo Pedullà ha commentato su La Gazzetta dello Sport la vittoria del Milan in casa del Napoli. I risvolti in chiave calciomercato non mancano, con particolare riferimento all’attacco.

L’INTERESSE PER SCAMACCA – «Napoli-Milan ieri sera ha messo in palio un pezzo di scudetto, ma ha anche una discreta vista sul mercato che sarà. Ci sarebbe un comune denominatore: a entrambi i club piace Gianluca Scamacca e possiamo capire perché. Il Napoli vorrebbe cautelarsi, a maggior ragione se arrivasse una proposta irrinunciabile per il centravanti nigeriano Victor Osimhen. C’è già stato qualche sondaggio inglese per il nigeriano, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lo ritiene cedibile soltanto per una proposta da 80 milioni di euro in su. Schermaglie per ora, semplici sondaggi, comunque sufficienti per una richiesta di informazioni al Sassuolo».