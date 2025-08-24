Calciomercato Napoli, trattativa in corso per Rabiot? I partenopei tentano il colpo a centrocampo - Calcio News 24

Calciomercato Napoli: occhi su Rabiot, Elmas sogna il ritorno. Cosa filtra sulla trattativa per il centrocampista ex Juve?

Il calciomercato Napoli continua a riservare sorprese nelle ultime settimane di trattative estive. Con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il centrocampo, la società azzurra guidata dal direttore sportivo Giovanni Manna sta monitorando diversi profili. Tra questi, spunta un nome che accende subito l’attenzione dei tifosi: Adrien Rabiot.

L’ex centrocampista della Juventus, attualmente in rottura con il Marsiglia dopo un acceso scontro con il compagno Rowe, è stato messo sul mercato dal club francese. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il calciomercato Napoli ha già mosso i primi passi esplorativi, entrando in contatto con Veronique Rabiot, madre e agente del calciatore. Si tratta, per ora, di semplici informazioni raccolte, ma l’interesse è concreto. Nonostante l’operazione sia complessa e costosa, Rabiot ha espresso la volontà di tornare in Serie A, dove ha lasciato ottimi ricordi durante il suo periodo alla Juve.

A confermare i contatti è anche Alfredo Pedullà, che sul proprio canale YouTube ha parlato chiaramente di un sondaggio effettuato dal Napoli. Secondo il giornalista, il club partenopeo sarebbe in corsa per il francese, anche se bisogna tenere d’occhio il Milan, pronto a inserirsi in extremis qualora Musah dovesse lasciare la squadra rossonera.

Ma non c’è solo Rabiot tra gli obiettivi del calciomercato Napoli. In parallelo, si lavora al ritorno di Eljif Elmas, ceduto un anno e otto mesi fa al Lipsia per circa 25 milioni di euro. Il centrocampista macedone spinge per tornare a vestire la maglia azzurra, rifiutando altre offerte e mettendo il Napoli in cima alla sua lista di preferenze. Tuttavia, l’operazione è rallentata da una distanza economica legata al riscatto.

Intanto, resta in piedi anche la pista Marco Brescianini, attualmente all’Atalanta. Il Napoli ha riacceso i contatti, ma l’affare è legato a doppio filo a quello tra i bergamaschi e il Milan per Musah. Il cartellino del centrocampista è valutato 15 milioni, e difficilmente si chiuderà senza incastri favorevoli.

In conclusione, il calciomercato Napoli potrebbe regalare un grande colpo a centrocampo. L’arrivo di Rabiot rappresenterebbe un salto di qualità importante, ma tutto dipenderà dai prossimi sviluppi e dalle scelte finali del francese.