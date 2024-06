Calciomercato Napoli, spunta l’idea Spinazzola a zero: l’esterno non rinnoverà con la Roma. La situazione

Il Napoli deve e vuole rinforzare gli esterni, a maggior ragione dopo l’arrivo sulla panchina di Antonio Conte

Il calciomercato Napoli ruoterà molto sui nomi degli esterni. L’arrivo di Conte ha inevitabilmente condizionato il mercato dei partenopei che faranno il possibile per accontentare il tecnico.

Secondo La Gazzetta dello Sport, un nome gettonassimo nelle ultime ore in casa Napoli è quello di Leonardo Spinazzola. Il calciatore della Roma non rinnoverà e dunque si libererà a zero.