Calciomercato Napoli: Simeone nel mirino di due club! E’ sfida tra estero e Serie A, tutti i dettagli

Calciomercato Napoli: Simeone è finito nel mirino di due club! E’ iniziata la sfida tra estero e Serie A, tutti gli aggiornamenti

Giovanni Simeone, attaccante argentino classe 1995 in forza al Napoli, potrebbe presto cambiare maglia. Dopo una stagione vissuta da alternativa di lusso nel reparto offensivo partenopeo, il centravanti—figlio del celebre allenatore Diego Pablo Simeone—attira le attenzioni di diversi club in vista della nuova stagione.

In Italia, è il Pisa a sognare il colpo grosso. Il club nerazzurro, tornato da poco in Serie A, considera Simeone il profilo ideale per rafforzare l’attacco e affrontare al meglio la sfida salvezza. L’idea romantica di vestire la stessa maglia che il padre indossò a inizio carriera affascina il giocatore, che non ha escluso questa possibilità.

Ma l’opzione che Simeone valuta con maggiore interesse è il Siviglia. In Andalusia, potrebbe ritrovare Mathias Almeyda, ex centrocampista argentino e oggi allenatore del club spagnolo. Almeyda è figura chiave nella carriera del Cholito: lo lanciò nel calcio professionistico dieci anni fa al Banfield e mantiene un legame profondo con la famiglia Simeone. Questo rapporto quasi familiare potrebbe rivelarsi decisivo.

Tuttavia, il Siviglia deve fare i conti con una complessa situazione finanziaria. Con circa 400 milioni di euro di debiti, il club spagnolo deve liberare spazio salariale prima di poter concludere nuovi acquisti. L’ingaggio di Simeone, pari a 1,7 milioni di euro annui, rappresenta un ostacolo significativo per una società che punta a ridurre il monte stipendi.

Il Pisa osserva attentamente lo sviluppo delle trattative, pronto a inserirsi in caso di rallentamenti. Nel frattempo, il direttore sportivo Stefano Vaira sta esplorando alternative per l’attacco. Tra i nomi valutati ci sono Tonny Sanabria, attaccante paraguaiano del Torino noto per la sua esperienza in Serie A, e Patrick Cutrone, ex Milan e oggi al Como, profilo giovane ma già collaudato.

Il futuro di Giovanni Simeone resta incerto, ma il suo nome è destinato a essere protagonista di questo calciomercato estivo.