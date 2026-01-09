Calciomercato Napoli, le strategie per gennaio: in caso di addio a Lucca emerge una pista in Serie A

Calciomercato Napoli, tutte le mosse per gennaio dei partenopei: se parte Lucca spunta un’ipotesi in Serie A

Archiviato il primo ciclo stagionale senza scossoni, come espressamente richiesto da Antonio Conte per valutare appieno la rosa nelle sfide contro Lazio e Verona, il mercato del Napoli si appresta ad entrare nel vivo. Il Mattino scrive che dopo la stasi della prima settimana di gennaio, e nonostante il calendario fitto, la dirigenza azzurra è adesso pronta a muovere le prime pedine, partendo dalle uscite.



Le prime operazioni riguardano i giovani in cerca di spazio. Sono ore decisive per il difensore Marianucci, che deve scegliere tra il pressing del Torino (prestito con diritto di riscatto) e l’opzione Cremonese (prestito secco). Destino segnato anche per Ambrosino, pronto a trasferirsi al Venezia con una formula che prevede il riscatto in caso di promozione in Serie A.

Il vero nodo cruciale, tuttavia, riguarda l’attacco. C’è una fase di attesa per Noa Lang: l’olandese vorrebbe restare, il suo entourage spinge per la cessione, ma senza una super offerta difficilmente si muoverà, considerata anche l’incognita sulle condizioni di Neres. Molto più concreta è la possibilità di un addio di Lorenzo Lucca. Dopo la deludente prova contro il Verona e un summit con i suoi agenti, è chiaro che i prossimi sei mesi potrebbe viverli altrove.

L’ariete preferisce la Serie A (Lazio e Roma) alle sirene estere (Benfica, Porto, Nottingham).

Il problema per Conte e Manna è trovare un sostituto all’altezza per non indebolire il reparto. Sfumata l’idea Raspadori (direzione Roma), serve una punta vera. Non si esclude un interesse per Dovbyk della Roma se si creassero le condizioni economiche. Lo scouting lavora anche su un esterno offensivo per dare varietà, mentre a centrocampo, tramontata la suggestione Goretzka, si attende il rientro di Anguissa. Sarà un mercato di pazienza, destinato a decidersi nelle ultime due settimane.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

