Calciomercato Parma, Bonny tra addio e possibile asta. Quella squadra vuole anticipare subito la concorrenza! - Calcio News 24

Calciomercato Parma, quali sono le novità dietro all’attaccante Bonny? Una big spinge per chiudere la trattativa

Il calciomercato Parma si prepara a vivere un’estate di mercato da protagonista, e tra i nomi che stanno attirando l’attenzione dei grandi club c’è quello di Ange-Yoan Bonny. L’attaccante classe 2003, reduce da una stagione brillante con la maglia dei ducali, è finito nel mirino dell’Inter, che vorrebbe assicurarsi le sue prestazioni già nelle prime settimane di trattative estive. L’obiettivo dei nerazzurri è chiaro: chiudere in tempi rapidi l’accordo per poter contare su Bonny in occasione del Mondiale per Club, in programma dal 17 giugno a Los Angeles.

Il club emiliano, che ha appena festeggiato il ritorno in Serie A, è consapevole del valore del suo giovane talento e non ha alcuna intenzione di svenderlo. Bonny rappresenta non solo un elemento prezioso in campo, ma anche un simbolo del progetto di crescita e valorizzazione dei giovani portato avanti con coerenza dalla società gialloblù. La dirigenza del Parma ha dimostrato di saper lavorare con intelligenza sul mercato, e la posizione di forza acquisita grazie alla promozione potrebbe permetterle di condurre la trattativa con l’Inter alle proprie condizioni.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Libero, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha già visionato da vicino Bonny, presente a Bergamo durante la sfida tra Atalanta e Parma. L’Inter considera l’attaccante francese il profilo ideale per completare il reparto offensivo, come alternativa giovane e dinamica alla coppia titolare. Il Parma, dal canto suo, sa di avere tra le mani un potenziale tesoro e intende monetizzare adeguatamente, valutando anche l’ipotesi di una cessione con eventuale permanenza in prestito per un’ulteriore stagione in Emilia.

Nel frattempo, il club crociato lavora anche sul fronte entrate per rafforzare la rosa in vista del ritorno nella massima serie, ma la priorità resta la gestione oculata dei propri gioielli. Bonny è uno di questi: esplosivo, fisicamente forte e con ampi margini di crescita, ha attirato l’interesse di diversi osservatori anche all’estero.

Il Parma, dunque, non è un semplice comprimario in questa vicenda, ma un protagonista deciso a difendere il proprio progetto sportivo. La trattativa con l’Inter potrebbe decollare presto, ma solo alle giuste condizioni. E il futuro di Bonny, nel frattempo, rimane una delle questioni più calde del mercato gialloblù.