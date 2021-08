Calciomercato Parma: colpo dalla Juventus. C’è la conferma di Krause

Felix Correia al Parma: il presidente Kyle Krause conferma l’arrivo del talento della Juventus. Il tweet – FOTO

Felix Correia è ad un passo dal Parma. Il portoghese si appresta a lasciare la Juventus in prestito per approdare in Serie B, insieme a Buffon.

La conferma definitiva dell’affare arriva direttamente dal presidente del Parma, Kyle Krause, che ha twittato le emoji della firma e della bandiera portoghese. L’annuncio è ormai imminente.