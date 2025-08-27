Calciomercato Parma, Cutrone vicino a chiudere per i crociati. Le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Parma, Patrick Cutrone vicino alla chiusura: affare in dirittura d’arrivo

Le ultime notizie di Calciomercato Parma accendono l’entusiasmo dei tifosi: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club ducale è sempre più vicino all’acquisto di Patrick Cutrone. La trattativa tra il Parma Calcio 1913 e l’attaccante italiano prosegue spedita e sembra ormai essere entrata nella fase decisiva.

Il Calciomercato Parma ha vissuto finora una sessione attenta e strategica, mirata a rinforzare l’organico in vista del ritorno in Serie A. L’arrivo di un profilo come quello di Cutrone si inserisce perfettamente in questo progetto. Le parti sono in contatto da giorni e stanno lavorando per trovare l’intesa definitiva, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Patrick Cutrone, attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza al Como, è considerato un rinforzo ideale per l’attacco del Parma. Con alle spalle esperienze in Serie A e all’estero, l’ex Milan porta con sé un bagaglio di esperienza importante e una grande voglia di rilancio. Nonostante la giovane età, Cutrone ha già collezionato oltre 150 presenze tra i professionisti e vanta anche alcune convocazioni in Nazionale maggiore.

Il Calciomercato Parma, dopo aver lavorato su diversi fronti per costruire una rosa competitiva, punta ora a completare il reparto offensivo con un attaccante di qualità, affidabile e con margini di crescita. Cutrone risponde perfettamente a questo identikit: duttile, combattivo, abituato alla pressione e con un’ottima etica del lavoro, potrebbe diventare una pedina fondamentale nello scacchiere di mister Fabio Pecchia.

Il giocatore avrebbe già manifestato il proprio gradimento per la destinazione Parma, considerata ideale per tornare protagonista in Serie A. Anche dal punto di vista contrattuale, le distanze sembrano ormai minime: restano da limare soltanto alcuni dettagli economici e burocratici, ma l’affare è a un passo dalla conclusione.

Se tutto andrà come previsto, Cutrone diventerà presto un nuovo volto del Calciomercato Parma, portando entusiasmo e nuove soluzioni offensive alla squadra. Un colpo che conferma le ambizioni della società e la volontà di costruire una rosa in grado di ben figurare al ritorno nella massima serie.

Il Calciomercato Parma entra così in una fase caldissima, con i tifosi che attendono a breve l’ufficialità di un acquisto che potrebbe fare la differenza.