Calciomercato Parma, si pensa allo SVINCOLATO Jack Bonaventura per il centrocampo

Calciomercato Parma, per potenziare il centrocampo si pensa a Jack Bonaventura: fresco di svincolo dopo l’esperienza alla Fiorentina

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Parma per la Serie A vuole puntare su giocatore di grande esperienza per riuscire a conquistare la salvezza. Il nome che i crociati hanno in cima alla lista è sicuramente Bonaventura.

Il ragazzo è ricercato da molte squadre, ma a breve i crociati tenteranno una vera e propria trattativa con il ragazzo.